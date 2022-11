Tunisia: aumentati prezzi di carburante per la quinta volta nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia inizia oggi ad applicare una nuova tariffa per il prezzo del carburante, dopo la decisione dello Stato di predisporre aumenti per la quinta volta nel 2022. Lo hanno reso noto il ministero dell'Energia, dell'Industria e delle Miniere ed il ministero dello Sviluppo del commercio e delle esportazioni in una dichiarazione congiunta pubblicata ieri sera. Nel comunicato stampa si legge che la decisione è giunta "in conformità con le perturbazioni a cui il mercato globale dell'energia sta assistendo in relazione alla diminuzione delle forniture e all’alto costo di approvvigionamento di materie petroliferi dall'inizio di quest'anno, e per coprire le varie esigenze del mercato locale su base regolare". I prezzi saranno aumentati del 6,25 per cento, portando il prezzo di un litro di benzina senza piombo a 2,525 dinari ( 0,78 dollari), il prezzo della benzina senza zolfo a 2,205 ( 0,68 dollari) e la normale benzina ad un prezzo di 1,985 (0,61 dollari). (Tut)