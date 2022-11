Algeria: ministro Esteri invita Paesi africani a promuovere industrializzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha invitato i Paesi africani a promuovere l'industrializzazione nelle principali aree in cui il continente è noto per essere incapace o in ritardo rispetto ad altri blocchi internazionali. Lo ha riferito il ministero in un comunicato stampa diramato in occasione della partecipazione di Lamamra alla riunione del consiglio esecutivo dell’Unione Africana (Ua) a Niamey, in Niger, in vista del vertice straordinario dell'Ua. Il capo della diplomazia algerina ha chiesto di "accelerare il processo di sviluppo del settore industriale in Africa", sottolineando l'impegno dell'Algeria a contribuire agli sforzi africani per promuovere l'integrazione economica del continente, oltre alla necessità di "accelerare il processo di industrializzazione in Africa, in particolare nei settori dell'energia, dell'agroalimentare e della produzione farmaceutica". A margine dell'incontro, Lamamra ha proposto che il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, sia scelto come protagonista dell'Unione africana nel campo dell'industrializzazione in Africa, dimostrando l'importanza della leadership politica per il progresso dell'industrializzazione nel continente. (Ala)