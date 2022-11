Italia-Algeria: Massimo D’Alema incontra capo Consiglio algerino per rinnovamento economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo D’Alema, ex presidente del Consiglio italiano e presidente del consiglio consultivo della società di consulenza Ernst & Young, ha incontrato il presidente del Conseil du Renouveau Economique Algérien (Crea), Consiglio per il rinnovamento economico algerino, Kamel Moula, giunto ieri a Roma con altri delegati Crea per discutere delle opportunità di business e partnership in diversi settori di attività. Secondo quanto riferito dal sito di informazione “Djazair Daily”, D’Alema ha riferito agli interlocutori algerini di voler mobilitare un maggior numero di investitori italiani a sostegno della realizzazione di progetti congiunti in Algeria. L’incontro è stato caratterizzato da un “proficuo scambio di opinioni” sul partenariato economico tra Algeria e Italia, con l’idea che questo debba andare a beneficio di entrambi i Paesi. Da parte sua, il Crea ha presentato in dettaglio la nuova legge sugli investimenti, rivolgendo l’attenzione soprattutto alla promozione dell’Algeria quale Paese di destinazione. (segue) (Ala)