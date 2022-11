Iran: ministra Esteri tedesca Baerbock esorta Onu a posizione comune contro il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha esortato il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhrc) a prendere una posizione comune contro l'Iran. Nel corso dell'intervento che ha tenuto all'Unhrc, l'esponente dei Verdi ha dichiarato che i membri dell'organismo delle Nazioni Unite possono farsi sentire “contro l'ingiustizia, i pestaggi e gli spari con cui il regime iraniano vuole distruggere la protesta pacifica”. Baerbock ha proseguito: “Oggi, gli Stati del Consiglio per i diritti umani decidono su un meccanismo indipendente per indagare e processare queste violazioni dei diritti umani in modo che gli autori possano essere ritenuti responsabili. Lo dobbiamo alle vittime”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la Germania e altri 50 Stati hanno chiesto che l'Unhrc condanni le autorità della Repubblica islamica per la repressione delle proteste in corso nel Paese. L'organismo dell'Onu dovrebbe invitare Teheran a rispettare i diritti umani, in particolare nei confronti delle donne e delle ragazze. (Geb)