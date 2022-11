Femminicidio: La Russa, bene Commissione bicamerale, questione riguarda essenzialmente uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio salutare con soddisfazione il passaggio da una Commissione monocamerale di solo Senato ad una Commissione bicamerale" la decisione di istituire la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Lo ha detto intervenendo nell'Aula di palazzo Madama il presidente Ignazio La Russa. "Sbaglia chi pensa sia una questione di donne, è essenzialmente una questione di uomini", ha aggiunto La Russa mentre nell'Emiciclo è in corso l'esame del ddl per l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sul fenomeno del femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere. La Russa ha invitato quindi ad osservare un minuto di silenzio in "in ricordo di una donna che è stata uccisa, una donna che era venuta da lontano, dall'Ucraina, e che ha trovato a Fano la morte per femminicidio". Il presidente del Senato ha poi annunciato che domani si recherà, appunto, a Fano. (Rin)