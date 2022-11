Energia: ministra francese Pannier Runacher, misura al tetto del gas non sufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura sul tetto al prezzo del gas presentato dalla Commissione europea non è un testo sufficiente. Lo ha detto la ministra francese della Transizione Energetica, Agnes Pannier Runacher, al suo arrivo al consiglio Energia straordinario di Bruxelles. "È un testo d'urgenza, che affronta il problema solo in casi eccezionali. Può essere utile, ma non è una riforma strutturale, né una risposta all'impennata dei prezzi di gas che l'industria europea sta affrontando", ha detto. La misura "non è sufficiente", ha detto la ministra francese. "Dobbiamo continuare a lavorare sulla relazione con la Norvegia per limitare il prezzo del gas e sul disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell'energia elettrica", ha aggiunto. Inoltre, ha concluso Pannier Runacher, "dobbiamo continuare a lavorare su una riforma di fondo del mercato dell'elettricità, poiché abbiamo visto che l'attuale funzionamento non è soddisfacente nelle situazioni che ci troviamo ad affrontare e che non riflette la realtà del mix energetico di ogni Paese". (Beb)