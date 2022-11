Imprese: Confcommercio Milano, 155 milioni nell'online per il Black Friday

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In crescita a Milano, Monza Brianza, Lodi, la spesa online per il Black Friday: 155 milioni di euro (acquisto dei beni) con un incremento dell'11 per cento rispetto al 2021. Lo stima l'Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza*. Ed è in leggero aumento anche la quota delle vendite del Black Friday sul complesso di quelle del Natale: 11,9 percento (contro l'11,3 per cento dello scorso anno). Dall'indagine di Confcommercio MiLoMb sull'orientamento delle imprese (334 risposte, il 66 per cento da Milano e area metropolitana - dati elaborati dall'Ufficio Studi) nel dettaglio non alimentare il 40 per cento delle imprese effettua sconti per il Black Friday con uno sconto medio del 24 per cento (del 17 per cento, invece, nei servizi). Nel dettaglio non alimentare il 45 per cento delle imprese offre un servizio di pagamento rateizzabile. Per il periodo natalizio il 60 per cento delle imprese non prevede cali di fatturato rispetto allo scorso anno: il 42 per cento ritiene resterà immutato, il 18 per cento stima un incremento. Più cauto il 40 per cento delle imprese con una previsione di lievi decrementi per oltre la metà. "Gli sconti del Black Friday sono di fatto già avviati da tempo e non si limitano a quest'ultimo venerdì di novembre – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – E, guardando al Natale, la maggioranza delle imprese ha prospettive moderatamente ottimistiche. Le incognite inflazione e caro energia certo pesano sulle valutazioni. Contro i rincari in bolletta è importante il credito d'imposta, ma anche la possibilità di avere ristori" (segnalata da tre imprese su quattro).(Com)