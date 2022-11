Roma: escrementi di topo e muffa nel locale, chiusa frutteria a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli straordinari dei Carabinieri, unitamente al personale del Nas di Roma e dell’Asl Roma 2, a Tor Bella Monaca. Nel corso del servizio i militari hanno controllato e sanzionato una frutteria dove sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie e strutturali per "presenza di feci di roditore" in due locali magazzino, nonché carenze strutturali per "muffa sulle pareti del locale" e l’Asl Roma 2 ha avviato l’iter per la chiusura temporanea dell’attività. Ed ancora un bar dove è stata riscontrata la somministrazione di gastronomia fredda in assenza dei requisiti e anche qui l’Asl Roma 2 ha avviato l’iter per la chiusura temporanea di parte dell’attività; sanzionato un altro bar dove sono state riscontrate carenze igienico sanitarie, assenza del bagno previsto per gli operatori e mancata attuazione del piano di autocontrollo e gestione di alimenti non tracciati; anche un bar tabaccheria, in cui è stata riscontrata la mancanza del programma di autocontrollo alimentare, è stato sanzionato. (Rer)