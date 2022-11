Zimbabwe: ministro Finanze presenta proposta di bilancio per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze e dello sviluppo economico dello Zimbabwe, Mthuli Ncube, presenterà oggi la proposta di bilancio per il 2023. Il piano, riferisce il quotidiano locale "The Herald", si propone nelle intenzioni del governo di rafforzare la stabilità economica e la resilienza del Paese contro gli shock, oltre che creare le condizioni per investimenti in settori sociali quali l'istruzione e la sanità. Nel documento in cui presenta la sua strategia, il ministro Ncube l'ha definita "coerente" con gli obiettivi della Strategia di sviluppo nazionale, il cui principale obiettivo - ha detto - è quello di far riprendere l'economia e promuovere "una crescita equa a fronte della domanda interna e degli shock esterni", coscienti che questi ultimi "continuano a minare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" delle Nazioni Unite. In seconda fase, ha proseguito Ncube, la priorità sarà anche ripristinare la fiducia del mercato e raggiungere la stabilità del tasso di cambio e dell'inflazione. “A questo proposito, il quadro macro-fiscale e le riforme politiche del 2023 si concentreranno su una gestione fiscale sostenibile e misure di politica monetaria di sostegno", ha detto. (segue) (Res)