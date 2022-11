Croazia: premier Plenkovic, abbiamo pensato a tre modi per partecipare missione Ue Euman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier croato Andrej Plenkovic ha affermato oggi che l'esecutivo invierà al Parlamento una proposta per la partecipazione dell'esercito di Zagabria alla missione militare dell'Unione europea Euman per aiutare l'Ucraina, sottolineando che sono "tre i modi possibili" pensati per farlo. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Hrt". "Oggi presenteremo al Parlamento la proposta del governo in merito alla nostra partecipazione alla missione Euman per aiutare l'Ucraina. Abbiamo pensato alla possibilità che i nostri ufficiali siano nelle strutture di comando di questa missione, che i rappresentanti croati facciano parte degli eserciti pronti ad addestrare i soldati ucraini, principalmente in Polonia e Germania, e anche all'eventualità che i soldati ucraini vengano addestrati qui in Croazia. Questa è un'opportunità per mostrare chi siamo quando si tratta di relazioni internazionali e quando si tratta di aiutare l'Ucraina. Mi aspetto un dibattito interessante in Parlamento e una decisione positiva", ha affermato Plenkovic.(Seb)