Ungheria: Commissione Ue, Budapest non ha adottato le riforme promesse sullo Stato di diritto

- L’Ungheria non ha adottato le riforme in tema di Stato di diritto chieste dall'Ue. E’ la conclusione a cui è giunta la Commissione Ue e questo mette a rischio i fondi europei destinati al Paese. L’Ungheria sta negoziando con l’esecutivo comunitario l’erogazione di 7,5 miliardi di euro di fondi dal quadro pluriennale europeo e 5,8 miliardi che invece dovrebbero arrivare per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che la Commissione Ue non ha ancora valutato. Sebbene la Commissione abbia raccomandato l’approvazione del Pnrr, l’Ungheria non otterrà erogazioni finché non avrà attuato le misure chieste dall’organo europeo. A tal proposito, la Commissione ha ritenuto che Budapest non abbia soddisfatto la richiesta di adottare 17 misure sullo Stato di diritto che erano state chieste per poter trasferire i 7,5 miliardi di euro di finanziamenti ordinari, attualmente congelati dopo l’attivazione del meccanismo di condizionalità sullo Stato di diritto. I Paesi membri dell’Ue decideranno se adottare, modificare o respingere la determinazione della Commissione Ue il 19 dicembre. (Vap)