Russia: Duma di Stato approva legge su "propaganda Lgbti"

- La Duma di Stato, camera bassa del Parlamento russo, ha approvato oggi in terza lettura un disegno di legge contro "la propaganda di rapporti sessuali non tradizionali, pedofilia e informazioni che possono causare il desiderio di cambiare sesso". Come ha riferito l'agenzia di stampa "Tass", il decreto stabilisce un divieto di diffusione di informazioni sulla comunità Lgbti su media, Internet, nelle pubblicità, la letteratura e i film. Viene stabilito un divieto di distribuzione delle pellicole che contengono materiali che "promuovono relazioni e preferenze sessuali non tradizionali". Il documento prevede anche l'introduzione di un meccanismo che limita l'accesso dei minorenni alle informazioni su Lgbti su Internet, in particolare per quanto riguarda i servizi a pagamento. Infine, sarà vietata vendita di beni contenenti informazioni su Lgbti. Roskomnadzor, agenzia federale che si occupa di monitoraggio e controllo dei mass media, avrà il diritto di determinare la procedura per il monitoraggio su Internet per identificare le informazioni a cui l'accesso dovrebbe essere limitato. La legge è stata promossa da circa 400 deputati della Duma di Stato, incluso il suo presidente, Vjacheslav Volodin, secondo cui il decreto è stato adottato "esclusivamente nell'interesse dei russi". "Abbiamo delle tradizioni, abbiamo una coscienza, abbiamo una comprensione del fatto che dobbiamo pensare ai bambini, alle famiglie, al Paese, a preservare ciò che i genitori ci hanno trasmesso", ha detto il presidente della Duma. (Rum)