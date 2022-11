Legge bilancio: Conte, una manovra pavida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha cancellato di fatto il Reddito di cittadinanza. "Non ci sorprende - osserva in una intervista al "Corriere della Sera" il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte - questa manovra pavida, senza coraggio, che apre una guerra senza scrupoli ai poveri e agli ultimi. Anche per questo non mi pento di aver usato toni duri a difesa del Reddito di cittadinanza in campagna elettorale: se non avessimo alzato la voce, già con l'inizio del nuovo anno Meloni lo avrebbe cancellato. La nostra battaglia è appena iniziata". Fico ha detto che teme per la tenuta sociale del Paese: "Il governo ha agito con pregiudizio ideologico. Il 70,8 per cento dei percettori 'occupabili' ha titoli di studio che non superano la terza media, 53mila sono over 60 e 135 mila hanno fra i 50 e i 59 anni. Come si può pensare di potenziare l'efficacia del sistema delle politiche attive in soli otto mesi? II centrodestra nelle Regioni non è riuscito nemmeno a spendere i fondi stanziati dal mio governo tre anni fa per rafforzare i centri per l'impiego". (segue) (Res)