Legge bilancio: Conte, una manovra pavida (2)

- L'ex premier ha annunciato una manifestazione: "Questa manovra, al contrarlo delle dichiarazioni propagandistiche della Meloni, precipiterà il Paese nella recessione e aumenterà le ingiustizie sociali. Siamo pronti a ricorrere anche alla piazza, tra i vari strumenti che intendiamo mettere in campo. L'importante però è che ci sia un percorso quotidiano — anche nei territori — che porti a costruire un'ampia coalizione sociale e politica, con la società civile, l'associazionismo e le forze sociali del Paese". Anche il Pd ha indetto una piazza: "Non esiste una sfida tra piazze e non ci interessa la 'paternità politica' di una mobilitazione: non abbiamo ansie da prestazione. Piuttosto, vogliamo creare un metodo di convergenza. Il problema non è chiamare una piazza, ma riempirla di contenuti e di persone. Noi siamo aperti ad una partecipazione ampia con tutte quelle forze che condivideranno le nostre forti preoccupazioni contro questa manovra indecente", ha concluso Conte. (Res)