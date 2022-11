Energia: Pichetto Fratin, tesso al prezzo del gas è da rivedere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così com'è non è quello che ci aspettavamo. È probabile che la decisione sarà rimandata ai premier e ai capi di Stato del prossimo Consiglio europeo". Suonano come una bocciatura le parole di Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'Open Summit sul clima organizzato da Green&Blue e a poche ore dal Consiglio dei ministri dell'energia che oggi esaminerà la proposta della Commissione europea sul tetto al prezzo del gas. Anche se il titolare dell'Ambiente avverte in una intervista a "Repubblica": "Con i colleghi europei siamo d'accordo che dobbiamo valutare la proposta in dettaglio. Ma così come è trapelata lunedì ci lascia insoddisfatti. Occorrono dei correttivi". Poi spiega cosa non lo convince dell'ipotesi formulata dalla Commissione: "Il tetto c'è, ma è molto alto (275 euro a megawattora). Al punto che potrebbe trasformarsi in uno stimolo alla speculazione, in una spinta verso l'alto del prezzo, anziché rappresentare un freno. E poi non ci convincono le modalità di applicazione (due settimane al di sopra dei 275 euro e una differenza di almeno 58 euro col prezzo del gas liquefatto, per almeno 10 giorni). Dalle prime simulazioni, con un simile meccanismo il tetto non scatterebbe nemmeno se il prezzo esplodesse come è successo l'estate scorsa". Domenica scorsa a Sharm el Sheikh si è conclusa la Conferenza Onu sul clima. (segue) (Res)