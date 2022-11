Energia: Pichetto Fratin, tesso al prezzo del gas è da rivedere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro valuta l'esito di Cop27 "positivamente per quanto riguarda l'accordo sul Loss and damage. Ma non è positivo che non sia stato posto con la forza sufficiente l'accento sulla mitigazione, sulla riduzione delle emissioni di gas serra: la vera sfida è fermarsi a 1,5 gradi di innalzamento Per il decreto sulle comunità energetiche è questione di ore Speriamo di chiudere l'anno con 9 gigawatt da rinnovabili della temperatura". Quanto alla posizione del governo italiano sull'abbandono dei combustibili fossili: "Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha assunto un impegno: il 55 per cento di taglio alle emissioni in una prima fase, nel 2030, ed emissioni zero nel 2050. Questo è il nostro obiettivo. E per raggiungerlo occorre abbandonare, il più in fretta possibile, carbone e petrolio. Poi, man mano, scendere con il gas fino ad azzerare l'uso di tutti i combustibili fossili». Però nel frattempo dobbiamo sostituire il gas russo: "Probabilmente i due nuovi rigassificatori galleggianti di Piombino e Ravenna non basteranno. Dovremo dotarci anche di altri tre o quattro rigassificatori fissi, a terra o in mare. E utilizzare le navi rigassificatrici per le emergenze. Per far questo dovremo anche raddoppiare il gasdotto che va da sud a nord, la cosiddetta dorsale adriatica, che in questo momento è satura, con 125 milioni di metri cubi di gas al giorno. Il che ci impedisce di fare i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle, dove sono già previsti. O anche di aumentare il flusso di gas in arrivo dal Tap", ha concluso Pichetto Fratin. (Res)