Sicurezza: Crosetto su vicenda Belloni, mi fido dei nostri servizi

- Matteo Renzi, nel suo ultimo libro e in alcune interviste, ha detto che Elisabetta Belloni, numero uno dei servizi, avrebbe posto il segreto di Stato sulla famosa foto che lo ritraeva in un autogrill con Marco Mancini, allora dirigente dell'Aisi. "Io da cittadino - osserva il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una intervista al "Giornale" - sarei curioso di sapere come una trasmissione televisiva (Report) ha potuto avere i famosi filmati ed audio. Anche perché non è la prima volta che accade". Quanto al segreto di Stato: "Non mi vengono in mente i motivi per cui possa essere stato posto e per cui il filmato di 'una professoressa' che passava per caso in un autogrill, mentre tutta Italia era chiusa in casa per il Covid, debba interessare lo Stato. Ma se l'ambasciatrice Belloni lo ha fatto è certamente perché lo Stato le ha detto di farlo: non è una scelta personale. Potrebbe far pensare che siano stati altri a dare alla tv pubblica italiana una notizia per mettere in difficoltà un ex premier. Io non penso sia possibile che venga dai servizi italiani perché conosco la serietà dei vertici e della Belloni in primis. Nutro verso di loro totale fiducia". "Ciò detto, - continua il ministro - ci sono vicende raccontate da Renzi nei suoi libri che sono inquietanti e di una gravità inaudita. Parlo della persecuzione giudiziaria. Invece non hanno avuto alcun effetto. È grave anche il fatto che lui abbia denunciato - senza che nessuno abbia smentito -, che siano state fatte delle costruzioni giudiziarie poi rivelatesi false, contro di lui e la sua famiglia, e non ci sia stata alcuna reazione né politica né della società civile", ha concluso Crosetto.(Res)