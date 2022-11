Reddito cittadinanza: Durigon, escluse solo 400 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il sottosegretario Claudio Durigon aveva avanzato una proposta più articolata sul Reddito di cittadinanza, che prevedeva tempi più lunghi prima della perdita del sussidio. "L'esigenza - spiega l'esponente della Lega ad "Avvenire"- era comunque quella di mettere un termine al reddito per le persone occupabili. E va chiarito che parliamo di una platea che è molto più circoscritta rispetto a quella che si dice. Non si tratta di 650 mila persone, ma di circa 400 mila. Non tutti coloro che sono potenzialmente occupabili perderanno l'assegno: per rientrare in questa platea bisogna avere dai 18 ai 59 anni, non avere disabili in famiglia e una serie di caratteristiche che permettano di essere ricollocati al lavoro". "La nostra - aggiunge - è una scelta che deriva non dalla necessità di recuperare somme, ma da quella di cambiare una cultura intervenendo sulla formula del Reddito di cittadinanza dove ha fallito, cioè nel ricollocamento delle persone, evitando che si adagino in una prospettiva di reddito a vita. Tutti gli strumenti di sostegno hanno un termine e un decalage. Così è maturata una mediazione per non allungare troppo i tempi, ma senza abbassare l'assegno e dando comunque uno scivolo di 8 mesi perché si cominci un nuovo percorso". Poi se ci sarà necessità di modificare qualcosa in questi meccanismi, "il Parlamento potrà intervenire". (segue) (Res)