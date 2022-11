Francia: sondaggio, 68 per cento dei francesi è "soddisfatto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 68 per cento die francesi si dice "soddisfatto" della situazione del Paese. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". Il 32 per cento si dice "molto contento" nonostante le preoccupazioni su potere d'acquisto e crisi energetica". Queste dati sono in calo rispetto al 2021,, rispettivamente dell'11 per cento e del 7 per cento. Il 91 per cento ha comunque paura di vedere il proprio potere d'acquisto calare nei prossimi mesi.(Frp)