Medio Oriente: gruppo hacker iraniano pubblica immagini telecamere attentato a Gerusalemme

22 luglio 2021

- Il gruppo di hacker iraniani "Moses Staff" ha pubblicato oggi una serie di videoclip tratti dalle telecamere di sicurezza dell'attacco avvenuto ieri a Gerusalemme e costato un morto e oltre 20 feriti. Lo riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”. Il gruppo di pirati informatici ha pubblicato i videoclip sul proprio profilo Telegram nel quale viene mostrato il momento dell’esplosione della bomba piazzata su un autobus all’ingresso della città di Gerusalemme, probabilmente azionata a distanza. Uno dei video pubblicati era accompagnato da una didascalia in ebraico, che diceva: "Da molto tempo abbiamo il controllo su tutte le vostre attività, passo dopo passo e momento per momento". Il gruppo ha precedentemente pubblicato molte minacce contro Israele e ha persino distribuito foto, circa un anno fa, che sarebbero state scattate a casa del ministro della Difesa Benny Gantz. Il gruppo ha anche pubblicato dettagli di militari israeliani, documenti personali di società israeliane e informazioni su centinaia di migliaia di cittadini israeliani in passato, secondo quanto riferiscono i media israeliani.(Res)