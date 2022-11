Energia: Sikela, se Ue è vera Unione, Stati devono aiutarsi a vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se siamo una vera Unione dobbiamo smettere di pensare a noi stessi e aiutarci a vicenda": lo ha detto Jozef Sikela, ministro dell'Industria e del commercio della Repubblica Ceca, al suo arrivo al Consiglio straordinario Energia di Bruxelles. "Abbiamo il dovere, ancora una volta, di confermare la solidarietà e l'unità europea. Siamo l'Unione Europea e, se siamo una vera Unione, dobbiamo smettere di pensare solo a noi stessi. Dobbiamo aiutarci a vicenda", ha detto. "Dobbiamo intensificare i nostri sforzi e adattare misure che garantiscano ai cittadini europei forniture energetiche sufficienti a prezzi accessibili, non solo per questo inverno, ma anche per gli inverni a venire", ha aggiunto. "Questa è la condizione principale per mantenere la pace sociale e per far funzionare le nostre economie, il che è estremamente importante per poter continuare a sostenere l'Ucraina", ha concluso Sikela. (Beb)