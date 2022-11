Bangladesh: a Dacca il Consiglio dei ministri dell’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh, presidente di turno dell’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano (Iora), ospita oggi a Dacca la 22ma riunione del Consiglio dei ministri dell’organizzazione. L’incontro è stato preceduto e preparato da quello degli alti funzionari (22 e 23 novembre) e dovrebbe concludersi con l’adozione di un comunicato. Secondo le anticipazioni della stampa bengalese, il documento dovrebbe riconoscere i risultati raggiunti dai vari meccanismi di cooperazione per promuovere la ripresa economica post-Covid e l’azione per il clima, in particolare il quadro strategico elaborato dall’Indonesia in materia di detriti marini e le linee guida sviluppate dalla Francia per prevenire l’importazione nei Paesi membri di prodotti della pesca illegali. Il comunicato di Dacca, inoltre, dovrebbe riconoscere l’Arabia Saudita come undicesimo partner di dialogo e fissare per il 2030 l’obiettivo di una rappresentanza di genere nelle attività dell’Associazione con quote del 40 per cento per gli uomini e per le donne e del 20 per cento per le altre identità. (segue) (Inn)