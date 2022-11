Bangladesh: a Dacca il Consiglio dei ministri dell’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza bengalese, in carica per il biennio 2021-23, è incentrata sul tema “Sfruttare le opportunità dell’Oceano Indiano in modo sostenibile per uno sviluppo inclusivo”. La Iora è un’organizzazione intergovernativa fondata nel 1997. Il Consiglio, cui partecipano i ministri degli Esteri, è la massima autorità dell’Associazione e si riunisce almeno una volta all’anno: formula politiche, esamina i progressi compiuti nella cooperazione e prende decisioni. L’Associazione conta 23 membri: Australia, Bangladesh, Comore, Emirati Arabi Uniti, Francia, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagascar, Malesia, Maldive, Mauritius, Mozambico, Oman, Seychelles, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudafrica, Tanzania, Thailandia e Yemen. I partner di dialogo sono dieci: Cina, Corea del Sud, Egitto, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti e Turchia. (Inn)