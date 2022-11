Energia: Sikela, Putin criminale, spera di spezzare resistenza Ucraina e unità europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Europa è grave e il principale criminale, il presidente russo Vladimir Putin, è seduto al Cremlino sperando di spezzare la resistenza ucraina e l'unità europea. Lo ha detto Jozef Sikela, ministro dell'Industria e del commercio della Repubblica Ceca, al suo arrivo al consiglio straordinario Energia di Bruxelles. "La situazione in Europa rimane estremamente grave, spesso la gente muore e milioni di persone soffrono per la mancanza di elettricità, luce e riscaldamento a causa della continua distruzione dell'infrastruttura energetica ucraina", ha detto. "Il principale criminale, Vladimir Putin, è seduto al Cremlino e spera di riuscire a spezzare la resistenza ucraina e soprattutto l'unità europea", ha aggiunto. "Oggi discuteremo di come aiutare l'Ucraina, ma anche la Moldova, che è collegata alla rete ucraina ed è un'altra vittima del comportamento spietato e barbaro dei russi", ha proseguito. "Per essere informati di prima mano, il ministro dell'Energia ucraino, Herman Haluscenko, ci raggiungerà online", ha concluso Sikela. (Beb)