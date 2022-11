Legge Bilancio: Durigon, con voucher favorito collegamento tra domanda e offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nella legge di Bilancio "abbiamo inserito una norma, quella sui buoni lavori, importante. Sono limitati nel tempo e nella spesa ma favorisce il matching tra domanda e offerta in quei settori dove manca manodopera, come agricoltura, il settore alberghiero e dei servizi alla persona". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Durigon ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1. Parlando poi del Reddito di cittadinanza, il sottosegretario ha sottolineato come "una forma assistenziale per chi può lavorare non è mai stata considerata a vita. Chi vuole deve ricercare lavoro, non aspettare. È giusto dare assistenza a tempo limitato" ha concluso.(Rin)