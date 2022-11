Ucraina: Zelensky, blackout in 11 regioni, ripristino elettricità a Kiev nel pomeriggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino della fornitura di energia elettrica a Kiev, capitale dell'Ucraina, è previsto oggi pomeriggio. Come ha reso noto in un videomessaggio serale il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, 11 regioni si trovano in un blackout completo, ma gli specialisti lavorano giorno e notte. "Kiev è una situazione molto difficile. Il lavoro continuerà tutta la notte, in attesa del risultato per domani, in pomeriggio", ha spiegato ieri Zelensky. (Kiu)