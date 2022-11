Ucraina: Klitschko, il 70 per cento della città ancora senza luce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell'attacco massiccio russo di ieri, il 70 per cento della città di Kiev è senza corrente elettrica. Lo ha riferito su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, secondo cui l'approvvigionamento idrico è stato ripristinato sulla riva sinistra del fiume Dnipro, un ripristino completo su tutto il territorio si aspetta al mattino. "Il 70 per cento della capitale rimane senza elettricità. Gli specialisti stanno lavorando duramente per ripristinarla il più rapidamente possibile. Tuttavia, dipenderà dal ripristino dell'equilibrio nel sistema energetico nazionale", si legge nel messaggio. (Kiu)