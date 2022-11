Imprese: Francia, Renault firma contratto con Voltalia per fornitura energia solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault ha firmato un contratto con Voltalia, gruppo francese specializzato nella produzione di elettricità proveniente da rinnovabili, che prevede la fornitura di energia solare. "Si tratta di un impegno inedito in Francia in termini di potenza", ha fatto sapere Voltalia in un comunicato, dove si spiega che l'accordo ha una durata di 15 anni. "Il contratto copre una potenza totale di 350 megawattora che rappresentano la produzione di circa 500 gigawattora all'anno", si legge nella nota.(Frp)