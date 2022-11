Kuwait-Iraq: premier iracheno in visita nel Paese del Golfo per rafforzare i legami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha svolto una visita in Kuwait, ieri, durante la quale è stato ricevuto, tra gli altri, dal principe ereditario Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah e dall’omologo Sheikh Ahmad al Nawaf al Ahmad al Sabah. Lo riferisce l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”. Oltre a discutere di relazioni bilaterali tra Iraq e Kuwait e di alcune questioni regionali e internazionali di mutuo interesse, Al Sudani ha mostrato l’interesse di Baghdad di intraprendere relazioni “equilibrate” con i propri vicini, basate sul rispetto reciproco e in modo da preservare la sovranità territoriale di ciascun Paese. Per Al Sudani, entrato in carica il mese scorso, si è trattato della seconda visita all'estero. La prima l'ha visto recarsi in Giordania il 21 novembre. La prossima visita dovrebbe invece tenersi in Francia, secondo quanto riferito nei giorni scorsi dai media iracheni.(Res)