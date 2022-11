© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul fine vita ho incontrato diversi veneti malati che oggi vogliono vivere ma vogliono poter decidere della loro condizione di vita in futuro. Dobbiamo rispettare, in silenzio, la scelta del malato". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai microfoni di Radio24. Sulle coppie omosessuali "dobbiamo rispettare le scelte personali, ma io non sono a favore dell'adozione delle coppie gay", ha aggiunto. (Rin)