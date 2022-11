© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non faccio la politica dei comitati, sulle trivelle c'è un tema di coerenza perché nel 2016 ho sostenuto il no alle trivelle che mantengo. il 5 dicembre attiveremo un tavolo al ministero dell'Ambiente per approfondire il tema". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai microfoni di Radio24. "La mia posizione resta questa in attesa di capire e informare meglio i cittadini", ha aggiunto.(Rin)