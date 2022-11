Sardegna: agricoltura, Argea autorizza pagamenti per 80 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia Argea, Organismo pagatore regionale, ha autorizzato le erogazioni dei finanziamenti relativi alle misure connesse e non connesse a superficie e animali per 35.143 beneficiari. Le misure interessate alle autorizzazioni di pagamento sono quattro, fa sapere l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, per un totale di 80.355.865,20 euro. Ecco nel dettaglio gli importi autorizzati per le misure a superficie e animali: Pagamenti agro-climatico-ambientali (Misura 10) 12.176.451,26 euro; Agricoltura biologica (Misura 11) 10.018.827,51 euro; Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (Misura 13) 29.901.559,71 euro; Benessere degli animali (Misura 14) 28.259.026,72 euro. (Rsc)