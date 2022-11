Sri Lanka: banca centrale mantiene tassi di riferimento invariati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'efficacia di questi sforzi dovrebbe essere chiara entro la fine di questo mese: "L'idea è di ottenere assicurazioni (dai creditori) per ristrutturare il debito il prima possibile. Questa è la nostra preoccupazione primaria", ha spiegato il ministro. "Il nostro obiettivo è di farcela entro novembre, e potrebbe essere troppo ambizioso, ma è ciò a cui puntiamo", ha spiegato il ministro. La scadenza di dicembre è emersa poco dopo l'annuncio di un accordo a livello di funzionari tra il governo del presidente Ranil Wickremesinghe e il Fmi lo scorso settembre: tra le condizioni per l'accesso al soccorso finanziario del Fondo, figura anche il via libera dei maggiori creditori di Stato e privati del Paese. (segue) (Inn)