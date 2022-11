Giappone: difesa, governo studia programma di acquisizioni decennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende ampliare l'orizzonte temporale dei piani di acquisizione della difesa da cinque a dieci anni, per migliorare la capacità del Paese di far fronte a minacce e potenziali crisi come quella che si profila a Taiwan. La misura dovrebbe essere parte della revisione delle politiche di difesa nazionale che il governo giapponese intende rivedere entro la fine dell'anno, aggiornando la Strategia di sicurezza nazionale, le Linee guida del programma di difesa nazionale e il Programma di difesa a medio termine. I primi due documenti coprono un periodo di circa 10 anni, mentre il terzo definisce piani di spesa quinquennali per l'acquisizione di armamenti. Allineare i profili temporali di tutti e tre i documenti programmatici comporterebbe una maggiore uniformità nelle politiche di difesa nazionale, secondo fonti governative citate dal quotidiano "Nikkei". Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha inoltre sottolineato questa settimana la volontà di migliorare la trasparenza nella pianificazione pubblica del settore, e si è impegnato a "rafforzare fondamentalmente le capacità di difesa del Giappone entro i prossimi cinque anni". (segue) (Git)