Giappone: difesa, governo studia programma di acquisizioni decennale (2)

- Secondo recenti indiscrezioni di stampa, il governo del Giappone intende anche rivedere una serie di linee guida relative al trasferimento di armamenti nel contesto della sua Costituzione pacifista post-bellica per consentire al Paese di esportare sistemi d'arma letali. Tra le possibilità allo studio del governo ci sarebbe quella di effettuare tali esportazioni a condizione che aiutino a rafforzare la deterrenza del Paese importatore e contribuiscano all'ambiente di sicurezza giapponese. A innescare la potenziale revisione dei regolamenti sarebbe stata, tra le altre cose, l'impossibilità per il Giappone di inviare missili anticarro all'Ucraina nonostante una richiesta diretta in tale senso da parte di Kiev, dopo l'invasione russa iniziata lo scorso 24 febbraio. Il Giappone è ancora vincolato ai "tre principi" che proibiscono al Paese di esportare sistemi e tecnologie di difesa, fatto salvo lo sviluppo e la produzione congiunta con un paese terzo. L'ex premier giapponese Shinzo Abe aveva già avviato un processo di allentamento delle misure che impediscono alla terza economia mondiale di esportare sistemi d'arma, e che negli anni hanno progressivamente soffocato l'industria nazionale della Difesa, rendendola un attore ininfluente sul piano mondiale. La revisione dei "tre principi" sconta però un ostacolo politico significativo nelle resistenze del Partito Komeito, principale alleato di governo del Partito liberaldemocratico. (Git)