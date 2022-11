Asean: riunione ministri Difesa, dichiarazione congiunta chiede rispetto diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione congiunta pubblicata al termine della nona riunione dei ministri della Difesa dell’Asean Plus (Admm-Plus), che si è tenuta ieri in Cambogia, chiede il rispetto delle norme internazionali per prevenire scontri marittimi nella regione. L'incontro, cui hanno preso parte i ministri dei 10 Paesi Asean - ad eccezione del Myanmar - e di otto altri "partner di dialogo", inclusi Stati Uniti e Cina, è servito a riaffermare l'importanza della libertà di navigazione e sorvolo, in un contesto di crescenti tensioni nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale. La dichiarazione congiunta ha ribadito l'impegno a rafforzare la condivisione di informazioni e a seguire il Codice per gli incontri imprevisti in mare, teso a ridurre il rischio di incidenti. La dichiarazione sollecita anche i Paesi dell'Admm Plus a evitare "la disinformazione e le agende politiche" e a contribuire a un clima di fiducia reciproca. (segue) (Fim)