Asean: riunione ministri Difesa, dichiarazione congiunta chiede rispetto diritto internazionale (3)

- Il leader cambogiano ha messo in guardia dalla “tempesta perfetta” creata dalla combinazione tra le tensioni geopolitiche, la pandemia di Covid-19, la crisi alimentare e quella energetica. “Anche gli impatti dei cambiamenti climatici stanno diventando più gravi, sia in scala che in frequenza. Il mondo è ovviamente in una fase critica, poiché molteplici crisi complesse pongono minacce senza precedenti alle fondamenta stesse della pace, della stabilità e del progresso di molti Paesi in tutto il mondo. In effetti, il declino del multilateralismo ci danneggia tutti”, ha dichiarato Hun Sen. La riunione è stata presieduta dal ministro della Difesa della Cambogia, Paese presidente di turno dell’Asean, Tea Banh. (Fim)