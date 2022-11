Usa: sparatoria locale Lgbtq, anche il responsabile è "non binario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile della sparatoria avvenuta domenica in un locale notturno Lgbtq a Colorado Springs, in Colorado, è a sua volta esponente della minoranza di genere "non binaria". E' quanto emerge dagli atti processuali a carico del 22enne Anderson Lee Aldrich, che per la sparatoria è stato accusato di omicidio e crimini d’odio. Stando agli atti giudiziari, Lee Aldrich "è non binario": "Usano i pronomi 'loro/essi' e ai fini di questi atti formali, vi si farà riferimento come a Mx. Aldrich". Sul responsabile della sparatoria, che da martedì è in custodia presso il penitenziario della Contea di El Paso dopo essere stato dimesso dall'ospedale, sono stati emessi cinque capi di imputazione per omicidio e altrettanti per crimini dettati dall’odio. Il giudice ha anche accolto la richiesta avanzata dalla procura, secretando tutti i materiali relativi all’arresto del ragazzo fino alla conclusione delle indagini. Stando alle testimonianze raccolte sulla scena e ai gestori del locale, denominato Club Q, sono almeno 25 le persone rimaste ferite a seguito della sparatoria. La polizia non ha ancora fatto sapere quale sia il movente, anche se i media statunitensi hanno ipotizzato da subito un crimine d'odio contro le minoranze di genere: Aldrich è entrato nel locale e ha immediatamente aperto il fuoco sulla folla, per poi essere immobilizzato da alcuni dei presenti fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Ha destato polemiche negli Usa anche il fatto che il 22enne fosse libero, nonostante lo scorso anno si fosse asserragliato in casa per ore minacciando la madre con un ordigno esplosivo artigianale e altre armi, prima di arrendersi alle forze dell'ordine.(Was)