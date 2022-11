Corea del Sud: banca centrale rallenta irrigidimento politica monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Corea, prima banca centrale asiatica ad aumentare i tassi di riferimento in risposta alla pandemia di Covid-19, ha iniziato a rallentare le proprie misure di irrigidimento quantitativo in risposta ad un aumento dello stress sul mercato nazionale del debito. Oggi la banca centrale ha aumentato il tasso chiave di un quarto di punto percentuale portandolo al 3,25 per cento, dopo un incremento di mezzo punto percentuale il mese scorso. Il governatore della banca centrale, Rhee Chang-yong, aveva già segnalato un rallentamento, citando le sfavorevoli condizioni di mercato. Lo scorso settembre la provincia di Gangwon ha annunciato che non avrebbe ripagato il debito di Gangwon Jungdo Development Corp, compagnia immobiliare di proprietà della provincia e sviluppatore del parto a tema Legoland Korea Resort. (Git)