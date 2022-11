Regno Unito: Johnson paragona il "mini budget" a uno sketch comico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro britannico Boris Johnson ha paragonato il "mini-budget" presentato da colei che lo ha succeduto a Downing street, Liz Truss, a un pianoforte suonato male, in riferimento a uno sketch di Morecambe e Wise, un duo comico. Rispondendo a una domanda della "Cnn" su cosa pensasse dei piani di riduzione delle tasse di Truss, l'ex primo ministro inizialmente ha cercato di eludere la questione, dicendo che era maleducato criticare un governo britannico all'estero. Tuttavia, decidendo poi di lasciarsi andare, Johnson ha detto: “È un po' come quando suono il piano. Le note individualmente suonano perfettamente OK, ma non sono nell'ordine giusto o non risuonano al momento giusto". Parole che rimandano a un famoso sketch comico del 1971 in cui il direttore d'orchestra André Previn criticava Eric Morecambe per la sua cattiva esecuzione del Concerto per pianoforte di Grieg, spingendolo a rispondere: "Sto suonando tutte le note giuste, ma non necessariamente nell'ordine giusto". Johnson ha inoltre respinto le indiscrezioni su un suo possibile ritorno come primo ministro, affermando che le possibilità sono "impossibili al cubo o al quadrato". (Rel)