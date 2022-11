Iran: arrestata la nipote della guida suprema Ali Khamenei per sostegno a proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivista Farideh Moradkhani, nipote della guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, è stata arrestata per aver sostenuto le proteste in corso nella Repubblica islamica da oltre due mesi. In un tweet il fratello, Mahmoud Moradkhani, ha fatto sapere che Farideh è stata arrestata ieri e portata in carcere, dopo essersi recata recata presso l'ufficio del procuratore per scontare un ordine del tribunale Evin di Teheran. La donna era stata arrestata anche nel gennaio scorso, dopo aver recitato poesie in onore di Farah Pahlavi, moglie di Mohammad Reza Pahlavi, deposto shah di Persia. (Res)