Malesia: leader riformista Anwar Ibrahim nominato primo ministro (2)

- A sbloccare lo stallo politico in Malesia è stato in apparenza il presidente dell'Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno) e della coalizione conservatrice Fronte nazionale (Barisan Nasional, Bn), Zahid Hamidi: ieri sera, infatti, Zahid ha inviato una lettera al re della Malesia, esprimendo la disponibilità del Fronte nazionale a sostenere un governo di unità nazionale, che però non fosse affidato alla guida dell'Alleanza nazionale (Perikatan Nasional, Pn) dell'ex premier Muhyiddin Yassin. Secondo il quotidiano "Straits Times", la lettera ha innescato uno scontro interno al Fronte nazionale, che soltanto lunedì aveva deciso di rimanere all'opposizione e non sostenere alcun partito, dopo aver rimediato una dura sconfitta alle elezioni generali. Diversi esponenti del suo stesso partito hanno reagito alla notizia della lettera di Zahid accusando quest'ultimo di aver mentito al sovrano. L'ex ministro Annuar Musa, in particolare, ha accusato Zahid di aver commesso un "atto cinico": "Se la lettera al re è un tentativo di mentirgli, si tratta di una offesa molto grave", ha scritto l'ex ministro su Facebook, negando che l'Umno e il Fronte nazionale abbiano raggiunto un consenso interno in merito al sostegno di un ipotetico governo di unità nazionale guidata dalla coalizione progressista Patto della Speranza (Pakatan Harapan, Ph) guidata da Anwar Ibrahim. (segue) (Fim)