Regno Unito: maxi truffa "iSpoof", arrestate oltre 100 persone

- Più di 100 persone sono state arrestate in quanto coinvolte nella più grande frode mai realizzata nel Regno Unito. Attraverso un sito web i truffatori coinvolti hanno rubato decine di milioni di sterline ai cittadini britannici tramite false telefonate in cui di spacciavano per rappresentanti dei loro istituti di credito. Si stima che più di 200 mila potenziali vittime siano state prese di mira tramite il sito Web di frode "iSpoof", che è stato rimosso questa settimana dall'unità per la criminalità informatica di Scotland Yard con l'aiuto delle autorità competenti degli Stati Uniti e dell'Ucraina. Secondo le informazioni fornite, la banda criminale sarebbe riuscita a rubare circa 48 milioni di sterline (55,4 milioni di euro). Teejai Fletcher, indicato come amministratore del sito e sospettato di avere legami con la criminalità organizzata, è stato accusato di frode. (Rel)