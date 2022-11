Migranti: "Independent", i fallimenti nei salvataggi della Guardia costiera britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra della Guardia costiera del Regno Unito, che lavorava fino a 20 ore al giorno, ha commesso degli errori durante un'operazione di ricerca e salvataggio avvenuta un anno fa nel Canale della Manica. È quanto rivelato da una fonte al quotidiano "The Independent". Il fatto è avvenuto il 24 novembre del 2021, quando l'affondamento di un natante carico di migranti è costato la vita ad almeno 27 persone, di cui peraltro mancano ancora cinque corpi. Le guardie costiere britannica e francese hanno impiegato 12 ore per rispondere dopo la prima richiesta di aiuto, e questo perché le due autorità hanno perso tempo a discutere sulle rispettive responsabilità di intervento. Quando le navi e gli aerei di soccorso sono arrivati ​​​​sulla scena, tutte le persone a bordo tranne due erano annegate e morte per assideramento. Parlando per la prima volta delle condizioni che hanno portato agli eventi di un anno fa, una fonte della Guardia costiera ha affermato che il personale stava sostenendo turni lavorativi particolarmente lunghi, spesso senza interruzioni ed era al massimo delle sue capacità. "Nessuno viene a lavorare con l'intenzione di far morire le persone, ma, in circostanze estremamente difficili, vengono commessi degli errori", ha detto la fonte. “Sì, 27 persone sono morte, ma più di 27 mila ce l'hanno fatta. Prenderei una percentuale di successo di sopravvivenza dello 0,1 per cento. Non saremo mai in grado di salvare tutti – nessun servizio di emergenza al mondo potrebbe affermare una cosa simile", ha aggiunto la fonte del "The Independent". “A volte lavoravamo 20 ore al giorno, periodi davvero lunghi senza interruzioni. Tutti erano stanchi e frustrati. Era visibile come le persone fossero irritabili e si attaccavano a vicenda", ha aggiunto la fonte. Le rivelazioni sono giunte mentre diverse Ong hanno avvertito che è solo una questione di tempo prima che si verifichino fatti simili a quelli di un anno fa nella Manica, a meno che il governo non si decida a creare delle rotte sicure. (Rel)