Colombia: governo conferma estradizione negli Usa di Alvaro Cordoba

- Il governo della Colombia ha ratificato ufficialmente l'estradizione negli Stati Uniti di Alvaro Cordoba Ruiz, fratello di Piedad Cordoba, una delle figure più note e discusse del partito che sostiene il suo governo. E' quanto si legge in una risoluzione del ministero della Giustizia pubblicata oggi dai media locali e che risulta firmata in data 18 novembre dal titolare del dicastero, Nestor Patino. L'estradizione era già stata approvata il 7 settembre dallo stesso presidente Gustavo Petro ma la sua esecuzione era stata sospesa a causa di un ricorso interposto dai legali di Cordoba. Nel documento si legge che "è stato ottemperato il pieno rispetto e l'osservanza del giusto processo", che è stato espresso il parere favorevole della Corte suprema di giustizia e che il ricorso non ha fornito nuovi elementi di giudizio che inducano modificare la decisione iniziale. Su questa base, conclude il documento, "il governo nazionale conferma in tutte le sue parti" la delibera del 7 settembre 2022. (segue) (Mec)