Colombia: governo conferma estradizione negli Usa di Alvaro Cordoba (3)

20 luglio 2021

- Petro ha già firmato ordini di estradizione nei confronti di 18 individui ricercati dalla giustizia Usa. Una misura particolarmente temuta dai criminali colombiani per il tenore del regime carcerario negli states, e che il presidente intende comunque nel tempo modificare. A fine luglio Petro aveva inviato alla Casa Bianca una proposta in base alla quale l'estradizione potrebbe essere concessa, senza nessun negoziato aggiuntivo con la Casa Bianca, nel caso il narcotrafficante non intenda negoziare con lo Stato, o torni a delinquere. "Il narcotrafficante che negozia con lo Stato colombiano benefici giuridici e interrompa definitivamente l'attività, non si estrada", ha detto Petro in conferenza stampa. La proposta - parte di un pacchetto di misure illustrate nel dettaglio al direttore della Office of National Drug Control Policy (Ondcp), Rahul Gupta -, potrebbe rivoluzionare l'uso dello strumento giuridico, uno dei temi da sempre più sensibili nel contrasto tra lo Stato e le bande criminali. (segue) (Mec)