Usa: Alaska, senatrice repubblicana Murkowski sconfigge candidata pro-Trump Tshibaka

- La senatrice repubblicana Lisa Murkowski ha ottenuto la rielezione in Alaska, secondo le ultime proiezioni pubblicate in quello Stato. Murkowski ha sconfitto un'altra candidata repubblicana, Kelly Tshibaka, che aveva incassato il sostegno dell'ex presidente Donald Trump. Le elezioni in Alaska si sono svolte per la prima volta secondo un nuovo sistema di voto che ha portato le due candidate a un ballottaggio, dopo che nessuna delle due si era aggiudicata più del 50 per cento dei voti. Murkowski, a Washington dal 2002, è l'unica senatrice repubblicana ad aver votato in favore dell'impeachment di Trump lo scorso anno, a seguito dell'assalto di sostenitori dell'ex presidente alla sede del Congresso. Definita da Trump "peggiore di una democratica", il mese scorso Murkowski ha annunciato di aver votato proprio per una candidata democratica, Mary Peltola, all'elezione per la Camera nel suo Stato. (Was)