Indonesia: terremoto Giava occidentale, bambino estratto vivo dalle macerie dopo 45 ore

- I soccorritori impegnati nelle operazioni di ricerca nella provincia di Giava occidentale in Indonesia, colpita lunedì da un violento terremoto, hanno estratto vivo un bambino di cinque anni dalle macerie della sua abitazione ieri, 45 ore dopo la scossa. Il numero delle vittime del terremoto è salito frattanto a 271. Lo ha reso noto il direttore dell’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri (Bnpb), generale Suharyanto, precisando che è il dato è però incompleto. Non sono state conteggiate, infatti, le persone seppellite subito dopo il disastro, sulle quali l’Agenzia sta raccogliendo informazioni. I dispersi sono 40, per la maggior parte residenti della zona di Cugenang, la più colpita. I feriti sono più di mille e circa 60 mila persone sono state evacuate. Il sisma, di magnitudo 5,6, è stato registrato il 21 novembre alle 13:21 ora locale con epicentro a circa dieci chilometri dalla reggenza di Cianjur ed è stato avvertito anche nella capitale, Giacarta, circa cento chilometri a nord. Il governo ha inviato nei luoghi colpiti oltre 14 mila soccorritori.(Fim)