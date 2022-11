Malesia: leader Bn Zahid apre a governo a guida progressista, innesca rivolta interna al partito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anwar e l'ex premier Muhyiddin sono stati convocati dal re lunedì in una situazione di stallo politico, data la decisione del Fronte nazionale (Barisan Nasional, Bn) di restare all'opposizione, negando i propri 30 seggi a una delle due coalizioni che ambiscono a formare un governo. Durante l'incontro, il re della Malesia ha chiesto la formazione di un governo di unità nazionale per superare lo stallo politico seguito alle elezioni generali: il re ha affermato che "il governo che verrà formato dovrebbe rappresentare tutti i partiti, tutte le razze, religioni e regioni". "Accetto questo spirito di unità nazionale. Concedete del tempo a noi e al re perché faccia uso della sua saggezza per assumere una decisione", ha dichiarato ieri il leader del Patto della speranza Anwar Ibrahim. (segue) (Fim)