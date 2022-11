Sri Lanka: banca centrale mantiene tassi di riferimento invariati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale dello Sri Lanka ha mantenuto i tassi di riferimento invariati oggi, e previsto una moderazione del mercato dei tassi in linea con le politiche prevalenti, Il tasso di riferimento sui prestiti è stato mantenuto al 15,50 per cento, e quello di deposito al 14,50 per cento. In una nota, la banca ha riferito che "in assenza di un appropriato aggiustamento al ribasso dei tassi di interesse di mercato in linea col percorso di disinflazione previsto, la banca centrale sarà costretta a imporre misure amministrative per prevenire ulteriori movimenti nei tassi di interesse di mercato". Dall'inizio del 2022 la banca centrale dello Sri Lanka ha aumentato i tassi di ben 950 punti base per tentare di contenere l'inflazione. Per quest'anno, la banca prevede una contrazione dell'economia singalese del'8,7 per cento, una tra le peggiori mai registrate nel Paese. (segue) (Inn)